сегодня в 02:38

Пожар на складах в Подмосковье охватил 1,2 тыс. кв. м

В подмосковных Котельниках площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС .

Огонь охватил склады с обувью и моторными маслами.

Пожар в промзоне Силикат локализовали в 1:18. Сейчас ведется тушение.

По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.

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