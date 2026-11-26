Две студентки Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ получили дипломы II и III степени на Всероссийском конкурсе видеороликов «Родное слово» в номинации «Голоса родной земли», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Виктория Белянина получила диплом II степени. Для конкурсного выступления она выбрала отрывок из автобиографического рассказа-очерка Юрия Яковлева «Сердце земли». Научным руководителем студентки выступила преподаватель Светлана Евтеева.

Произведение посвящено памяти матери писателя, перенесшей голод в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Ульяна Петрова завоевала диплом III степени. Под руководством педагога Юлии Трофимовой она подготовила конкурсную работу по стихотворению советского поэта Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов».

Участие в конкурсе позволило студенткам продемонстрировать навыки выразительного чтения, раскрыть творческие способности и обратиться к произведениям отечественной литературы.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.