Москвичка заявила о потере сознания после проверки духов от «курьера»

Жительница Москвы рассказала, что потеряла сознание после того, как «курьер» дал ей понюхать пробник духов, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказала жительница дома на Печорской улице, она открыла дверь незнакомцу, представившемуся доставщиком парфюмерного магазина. Девушка предположила, что заказ могли оформить родители. Мужчина начал предлагать пробники и поинтересовался, одна ли она дома.

Затем он распылил парфюм на коробку и поднес ее к лицу женщины. После этого у нее потемнело в глазах и ноги стали ватными. Она заявила, что едва успела закрыть дверь и крепко уснула.

Соседи подтвердили, что несколько дней по подъездам ходили подозрительные люди, представлявшиеся сотрудниками ЖКХ, мастерами и курьерами служб.

Москвичка после случившегося написала заявление в полицию. Пока неизвестно, содержались ли в пробниках опасные вещества и связано ли ее состояние с действиями мужчины.

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