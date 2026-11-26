Москвичка заявила о потере сознания после проверки духов от «курьера»
Жительница Москвы рассказала, что потеряла сознание после того, как «курьер» дал ей понюхать пробник духов, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала жительница дома на Печорской улице, она открыла дверь незнакомцу, представившемуся доставщиком парфюмерного магазина. Девушка предположила, что заказ могли оформить родители. Мужчина начал предлагать пробники и поинтересовался, одна ли она дома.
Затем он распылил парфюм на коробку и поднес ее к лицу женщины. После этого у нее потемнело в глазах и ноги стали ватными. Она заявила, что едва успела закрыть дверь и крепко уснула.
Соседи подтвердили, что несколько дней по подъездам ходили подозрительные люди, представлявшиеся сотрудниками ЖКХ, мастерами и курьерами служб.
Москвичка после случившегося написала заявление в полицию. Пока неизвестно, содержались ли в пробниках опасные вещества и связано ли ее состояние с действиями мужчины.
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