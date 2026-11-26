Московские аэропорты выполнили более 800 рейсов в условиях непогоды

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы, несмотря на непогоду. По информации на 21:00, выполнено 854 рейса, сообщает пресс-служба Росавиации.