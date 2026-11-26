Московские аэропорты выполнили более 800 рейсов в условиях непогоды
Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы, несмотря на непогоду. По информации на 21:00, выполнено 854 рейса, сообщает пресс-служба Росавиации.
При этом отмен рейсов по метеоусловиям не было. Задержаны оказались 17 рейсов.
Для обслуживания самолетов привлекли дополнительных сотрудников. Службы аэропорты работают в усиленном режиме.
Также специалисты проводят регулярные чистки и обработки реагентами взлетно-посадочных полос.
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