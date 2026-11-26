Росрыболовство заявило, что предпосылок для дефицита красной икры нет

Росрыболовство заявило, что обеспеченность российского рынка красной рыбой и икрой остается стабильной. Предпосылок для физического дефицита красной икры нет, сообщает ТАСС .

Предложение формируется из продукции текущего и прошлого сезонов, аквакультурной рыбы и импорта. В ведомстве допустили конъюнктурные и сезонные изменения стоимости перед Новым годом, но отметили отсутствие предпосылок для ажиотажного спроса.

«Обоснованность ценовой динамики должна оцениваться по всей товаропроводящей цепочке, включая импортеров, дистрибьюторов и организации торговли», — добавили в Росрыболовстве.

Сейчас в обороте сохраняется продукция успешной путины 2025 года, растет вклад отечественной аквакультуры, которая меньше зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей.

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