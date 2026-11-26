Даже обычный снегопад может обернуться для владельцев недвижимости дорогостоящим ремонтом: под тяжестью осадков повреждаются крыши, пристройки и инженерные коммуникации, а последствия некоторых аварий становятся заметны только весной. В отдельных случаях восстановление дома обходится в сотни тысяч рублей. О том, какие зимние риски чаще всего приводят к имущественным потерям, РИАМО рассказала директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха Екатерина Зенченко.

По словам эксперта, опасность представляет не только рекордное количество осадков, но и вес снежного покрова. Так, десятисантиметровый слой снега плотностью 200 килограммов на кубометр на крыше площадью 100 квадратных метров создает нагрузку примерно в две тонны. Исправная кровля должна выдерживать предусмотренную для региона снеговую нагрузку, однако изношенные конструкции, самодельные пристройки, веранды и навесы могут оказаться уязвимыми. Дополнительный риск возникает при образовании снежных заносов: из-за них нагрузка распределяется по крыше неравномерно.

Цена ущерба

Зенченко отметила, что повреждение кровли может привести и к затоплению помещений. В частности, прошлой зимой в Пензенской области снег повредил крышу частного дома, после чего вода попала внутрь. В Рязанской области под тяжестью осадков проломилась кровля пристройки, а находившееся там имущество оказалось испорчено. Страховая выплата в этом случае составила почти 240 тысяч рублей.

Еще одна опасность — внезапный сход снежной массы с крыши. Как пояснила эксперт, снег способен разрушить крыльцо, сорвать водостоки, повредить наружные блоки кондиционеров и инженерные коммуникации. Так, во Владимирской области после схода снега с кровли пострадала труба газовой колонки. Затраты на восстановление водосточной системы могут составить 20–40 тысяч рублей, тогда как ремонт разрушенной пристройки обойдется уже в несколько сотен тысяч.

При этом ущерб недвижимости может быть связан не только с самим снегом, но и с его уборкой. В Росгосстрахе фиксировали обращения клиентов, чьи ограждения и ворота повредила снегоуборочная техника. В Тульской области трактор во время расчистки улицы задел фундамент частного дома.

Не застрахованы от зимних неприятностей и жители многоквартирных домов. По словам Зенченко, талая вода с незастекленного балкона верхней квартиры может проникнуть в жилье этажом ниже, если нарушена гидроизоляция или система отвода воды. В таком случае пострадать могут потолок, стены, напольное покрытие и мебель. Восстановление квартиры после подобного затопления, по оценке эксперта, может потребовать 150–200 тысяч рублей.

Отдельная проблема для владельцев загородных домов — перебои с электричеством в мороз. Мокрый снег, налипший на провода, и падение деревьев могут привести к длительному отключению электроэнергии. Если отопление перестает работать, вода в трубах замерзает и повреждает коммуникации. Причем последствия аварии не всегда удается оценить сразу: после потепления лед тает, и вода начинает поступать в помещения через образовавшиеся повреждения. Как уточнила Зенченко, ремонт труб и пострадавших комнат может обойтись в 100–300 тысяч рублей.

Последствия

Наиболее серьезные последствия иногда обнаруживаются лишь весной. Это касается прежде всего дач и загородных домов, которые зимой остаются без присмотра. Если влага несколько месяцев проникает внутрь через поврежденную крышу, собственникам может потребоваться не только ремонт кровли, но и замена утеплителя, обработка помещений от плесени и восстановление внутренней отделки. В связи с этим страховщики ожидают дополнительную волну обращений после начала дачного сезона.

Зенченко также обратила внимание на важную особенность страхования загородной недвижимости: сильный снегопад и постепенное накопление снега на крыше могут относиться к разным страховым рискам. Поэтому наличие полиса само по себе еще не гарантирует возмещение любого ущерба, связанного со снегом.

«За зиму может не произойти ни одного экстремального снегопада, однако суммарный вес осадков окажется критическим для отдельных конструкций», — предупредила эксперт.

Она рекомендовала владельцам загородной недвижимости заранее проверить условия договора и уточнить, предусмотрено ли возмещение ущерба от длительного накопления снега на крыше. После обильных осадков Зенченко советует осматривать дом и хозяйственные постройки, не дожидаясь весны: своевременное обнаружение повреждений может помочь избежать более серьезных затрат.

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