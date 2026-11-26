Жительница Новосибирска два года переписывалась с мужчиной, который представился китайским актером Сюй Каем, и перевела ему более 2 млн рублей, так и не дождавшись встречи, сообщает « 112 ».

По словам женщины, знакомство произошло в соцсети, после чего общение продолжилось в закрытом мессенджере. Собеседник признался ей в чувствах и предложил встретиться, но для этого попросил оформить заявку на сайте и оплатить различные расходы.

За два года россиянка перевела больше 2 млн рублей — якобы на организацию встречи, авиабилеты и членскую карту. Деньги поступали на счета разных людей.

Ради платежей женщина оформляла кредиты, а ее квартира находилась в залоге. Последний перевод она сделала 11 ноября, после чего «актер» перестал ей отвечать. Теперь она подозревает, что общалась с мошенником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.