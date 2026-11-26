Склады с обувью и моторными маслами загорелись в Подмосковье

Возгорание началось на складах с обувью и моторными маслами. Огонь пока не удалось локализовать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.

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