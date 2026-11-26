США и Россия провели переговоры о шагах, которые позволили бы каждой стороне не чувствовать угрозы со стороны другой. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, сообщает ТАСС .

По его словам, Москва рассматривает НАТО как провокационную силу, расширяющуюся на восток.

«У нас состоялся очень интересный разговор с ними (с россиянами — ред.) о том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы ни одна из сторон не чувствовала обоюдной угрозы», — отметил Кушнер

Он также заявил, что к конфликту на Украине привела серия недоразумений, ошибочных решений и просчетов многих лидеров за долгие годы.

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