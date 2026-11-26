В ночь на 26 ноября дорожные службы продолжили расчистку улиц и подъездных путей в городском округе Жуковский. Особое внимание уделено маршруту, ведущему к аэропорту Жуковский.

Как сообщил мастер дорожного участка «Мосавтодора» Вячеслав Лопатин, смена началась утром, специалисты работают на суточном дежурстве.

«Это уже второй цикл: первый был днем, сейчас работаем в ночь — движение меньше, работать проще», — отметил Лопатин.

В зону ответственности бригады входят центральные улицы Жуковского — Гагарина, Горького, Дугина, Мясищева, Туполевское шоссе и другие. Всего около 42 километров.

На расчистке задействованы две комбинированные дорожные машины и два трактора МТЗ с плугами и щетками. После очистки проезжую часть обрабатывают пескосоляной смесью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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