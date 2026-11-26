сегодня в 03:29

Атака направлена на промзону Невинномысска.

«Есть сбития. Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — говорится в канале губернатора в мессенджере МАКС.

На данный момент по всему краю действует режим беспилотной опасности.

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