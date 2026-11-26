«Как в „Звездных войнах“: яркую сине-зеленую вспышку увидели в небе над Карелией

Яркую сине-зеленую вспышку заметили в небе над Карелией. По предварительным данным, причиной стал крупный метеор, который сгорел в атмосфере Земли, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что явление произошло несколько часов назад. В Петрозаводске и соседней деревне Вилга вспышка озарила небо на пару секунд.

Очевидцы описывают увиденное как «выстрел из бластера в „Звездных войнах“». По их словам, было очень ярко и бесшумно, а затем — будто взрыв с медленным затуханием.

Официальной информации пока нет.

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