«Как в „Звездных войнах“: яркую сине-зеленую вспышку увидели в небе над Карелией
Яркую сине-зеленую вспышку заметили в небе над Карелией. По предварительным данным, причиной стал крупный метеор, который сгорел в атмосфере Земли, сообщает SHOT.
Местные жители рассказали, что явление произошло несколько часов назад. В Петрозаводске и соседней деревне Вилга вспышка озарила небо на пару секунд.
Очевидцы описывают увиденное как «выстрел из бластера в „Звездных войнах“». По их словам, было очень ярко и бесшумно, а затем — будто взрыв с медленным затуханием.
Официальной информации пока нет.
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