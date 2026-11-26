Число погибших при взрыве газа в Кулунде возросло до двух Происшествия сегодня в 05:36

В Кулунде на месте взрыва газа в доме нашли тело второго погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Тело обнаружили спасатели в ходе разбора завалов. На месте происшествия продолжает работать тяжелая техника. Вывезено более 80 кубометров строительного мусора. К работам привлечены более 190 человек и 50 единиц техники. Взрыв газа случился утром 24 ноября. Из-за этого обрушились два верхних этажа. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.