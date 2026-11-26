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Пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье

В городе Электроугли вспыхнул пожар на территории мебельной фабрики. На месте работают огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Складское помещение, где случилось возгорание, находится в Сафоновском переулке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения там наблюдалось открытое горение.

При этом есть угроза распространения огня на соседний склад. Точная площадь пожара уточняется.

В тушении сейчас участвуют 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее склады с обувью и моторными маслами загорелись в подмосковных Котельниках.

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