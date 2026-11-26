Произошло обрушение: пожар на фабрике в Подмосковье охватил 1 600 «квадратов»
Площадь пожара на мебельной фабрике в подмосковных Электроуглях составила 1 600 квадратных метров. Случилось частичное обрушение конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Огонь охватил складское помещение в Сафоновском переулке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение.
На данный момент пожар локализован. Угроза распространения огня на соседние строения снята.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают 45 человек и 15 единиц техники.
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