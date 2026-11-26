Если прежде активный сотрудник меняет поведение, он может готовиться к уходу. На что именно стоит обратить внимание, рассказала РИАМО HR-директор мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова.

По ее словам, главным тревожным звоночком является отсутствие разговоров о будущем с некогда активным работником.

«Текущие задачи он еще выполняет, но разговоры о том, что будет через несколько месяцев, его уже не интересуют. Раньше спрашивал о повышении, предлагал изменить работу отдела, спорил из-за нагрузки. Теперь на все отвечает: „Как решите“», — пояснила эксперт.

Как уточнила специалист, если сотрудник перестал жаловаться, это еще не значит, что его все устраивает. Возможно, проблему решили, а возможно он больше не надеется на помощь руководителя. Например, раньше просил нанять еще одного специалиста, но его просьбы остались без ответа. Работы меньше не стало, а говорить о перегрузке он перестал.

Если сотрудник реже обсуждает новые задачи, не вызывается участвовать в интересных ему прежде проектах, уклончиво отвечает на вопросы о развитии — это тоже повод для размышлений, считает HR-директор. При этом отношения с коллегами могут оставаться теплыми, а работа — безупречной.

Однако ни один признак не доказывает, что решение об уходе принято, подчеркнула эксперт. Причиной перемен могут быть усталость, личные трудности или разочарование в проекте. Оценивать нужно изменения в привычном поведении. Молчание немногословного работника и уход домой вовремя сами по себе ничего не говорят.

«Если сотруднику обещали пересмотр зарплаты, ему нужен ответ, состоится ли он, когда и на каких условиях. Если проблема в перегрузке, нужно договориться, какие задачи с него снимут и кто их возьмет», — отметила Бормотова.

Бормотова посоветовала начать с прямого разговора. Выяснить, что изменилось и видит ли человек свое будущее в компании. Ему нужно дать высказаться. Обещания потерпеть мало помогут. Пока сотрудник готов обсуждать изменения, можно искать решение. Если он уже все решил, остается договориться о передаче дел и разобраться, что фирма упустила раньше.

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