Во Вьетнаме маньяк с татуировкой орла нападает на россиян. У одной из пострадавших диагностировали сотрясение мозга, сообщает SHOT .

Преподавательница йоги из России шла по центральной улице в Нячанге в наушниках и записывала голосовое сообщение по работе. Она заметила неадекватного прохожего, который начал ее преследовать, а затем стал выкрикивать оскорбления. После этого он не менее трех раз ударил ее по голове и скрылся.

Муж пострадавшей приехал на место. Они обратились в туристический центр через дорогу, чтобы вызвать полицию, но им отказали. Самостоятельно добравшись до больницы, девушка прошла обследование: у нее диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.

Супруги подали заявления в полицию и местную прокуратуру, а также уведомили консульство РФ.

По словам российских туристов, этот мужчина регулярно появляется на улицах города с мачете. Несколько месяцев назад он, как рассказали очевидцы, напал с ножом на другую девушку. Если он слышит русскую речь, то начинает цепляться к прохожим и угрожать. Из-за поведения его называют «маньяком».

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