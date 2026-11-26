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7 частных жилых домов и несколько хозяйственных построек оказались повреждены после падения фрагментов сбитых ночью беспилотников ВСУ в 2 районах Воронежской области. Об этом сообщает в своем канале в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Гусев.

В одном из муниципалитетов обломки упавшего украинского дрона разбили остекление и повредили кровлю 6 жилых зданий. Также они задели ряд хозпостроек.

На территории другого района осколки посекли фасад еще одного частного дома.

Всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали в небе над 2 районами региона 2 беспилотных летательных аппарата. По предварительным сведениям, никто из граждан не пострадал.

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