5 опасных сочетаний: к чему может привести бесконтрольный прием лекарств

Одновременный прием нескольких лекарств может привести к тяжелым последствиям, об этом в разговоре с РИАМО предупредила директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова. Наиболее опасны в плане взаимодействия антикоагулянты, антиаритмики, противосудорожные средства, цитостатики и пероральные гипогликемические препараты.

По словам фармаэксперта, их объединяет узкое терапевтическое окно — разница между лечебной и токсической дозой минимальна. По данным фармаконадзора России, до 30% незапланированных госпитализаций пожилых связаны именно с лекарственными взаимодействиями.

Среди категорически несовместимых комбинаций эксперт выделяет пять. Антикоагулянты и нестероидные противовоспалительные средства многократно повышают риск желудочно-кишечного и внутричерепного кровотечения. Ингибиторы АПФ вместе с калийсберегающими диуретиками и препаратами калия ведут к гиперкалиемии с мышечной слабостью, брадикардией и остановкой сердца.

Дигоксин с петлевыми диуретиками без контроля калия провоцирует дигиталисную интоксикацию. Статины с макролидами или противогрибковыми азолами из-за конкуренции за фермент CYP3A4 повышают концентрацию статина в 3–5 раз — вплоть до рабдомиолиза и острой почечной недостаточности. Антидепрессанты из группы СИОЗС с триптанами вызывают серотониновый синдром с гипертермией, спутанностью сознания и судорогами.

Милованова отметила, что срочно обратиться за медицинской помощью стоит при кровотечениях — носовых, десневых, синяках без травмы, черном стуле и рвоте «кофейной гущей»; при нарушениях ритма с обмороками и пульсом менее 50 или более 120 ударов в минуту; при мышечной боли и темной моче; при желтухе.

«Любой новый симптом, возникший в течение нескольких дней после добавления лекарства, надо рассматривать как потенциально связанный с взаимодействием», — подчеркивает Милованова.

Проверить совместимость препаратов можно в разделе «Взаимодействие» официальной инструкции в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава, у провизора в аптеке и в справочнике «Регистр лекарственных средств России».

Консультация врача обязательна при приеме четырех и более препаратов, хронических заболеваниях печени или почек, назначении средств с узким терапевтическим окном, появлении описанных симптомов, возрасте старше 75 лет, беременности и кормлении грудью. Самостоятельно отменять или менять дозировку препаратов запрещено — решение принимает только лечащий врач.

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