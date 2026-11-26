В Росрыболовстве раскрыли, будет ли дефицит красной икры на праздники

Отечественные производители уже выпустили свыше 5 тыс. тонн красной икры. Этих объемов с запасом хватит потребителям на предстоящие зимние праздники и Масленицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Отметка в 5 тыс. тонн была зафиксирована в системе «Меркурий» еще по состоянию на октябрь.

Кроме того, продолжается вылов и переработка аквакультурной рыбы, икры. Итоговые годовые показатели окажутся заметно выше.

Ранее в Росрыболовстве также подчеркивали, что не прогнозируют предновогоднего ажиотажа вокруг красной икры. В ведомстве уточнили, что внутренний рынок полностью обеспечен как прошлогодними запасами продукции, так и икрой форели, выращенной в рыбоводческих хозяйствах.

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