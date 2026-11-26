Ожирение — хроническое заболевание, распространенность которого продолжает расти во всем мире. Данное заболевание связано с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии печени и других осложнений. Чтобы похудеть, люди часто принимают диуретики, однако прием этих препаратов опасен и может стоить жизни, сообщает РИАМО врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Тульской Елизавета Коноваленко.

По ее словам, люди с ожирением по-прежнему сталкиваются со стигматизацией. Страх осуждения, негативный опыт обращения за медицинской помощью и стремление быстро снизить вес могут подталкивать к самолечению. Один из потенциально опасных способов — использование диуретиков, или мочегонных препаратов. В частности, некоторые люди прибегают к петлевым диуретикам, способным вызывать быструю и значительную потерю жидкости.

«Важно понимать, что диуретики — это лекарственные препараты, которые применяются по определенным медицинским показаниям, а не для снижения веса. Их назначают, например, при артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и некоторых состояниях, сопровождающихся задержкой жидкости. При выборе препарата необходимо учитывать показания, противопоказания и возможные побочные эффекты», — рассказала Коноваленко.

Почему мочегонные препараты не подходят для похудения?

Во-первых, диуретики не воздействуют непосредственно на жировую ткань и не устраняют основные механизмы развития ожирения. Снижение массы тела после их приема обусловлено потерей жидкости, а не уменьшением количества жира в организме. После восстановления водного баланса потерянные килограммы могут вернуться. Отсутствие устойчивого результата иногда побуждает человека повторно принимать препарат или увеличивать его дозировку, что повышает риск осложнений.

Во-вторых, бесконтрольный прием диуретиков может привести к обезвоживанию и нарушениям электролитного баланса. В зависимости от класса препарата возможно снижение или повышение уровня отдельных электролитов в крови. Например, петлевые диуретики увеличивают выведение с мочой натрия, калия, магния и кальция. Эти электролиты необходимы для нормальной работы нервной системы, мышц и сердца», — отметила врач.

Особую опасность представляют выраженные нарушения уровня калия в крови, которые могут провоцировать нарушения сердечного ритма, в том числе жизнеугрожающей аритмии. Чрезмерная потеря жидкости также способна привести к снижению артериального давления, головокружению и обморокам, а при значительном обезвоживании — к острому повреждению почек. Риск осложнений зависит от конкретного препарата, его дозировки, продолжительности приема и состояния здоровья человека.

«Таким образом, человек может заметить временное уменьшение массы тела и объемов, однако это не свидетельствует о снижении жировой массы. При этом потенциальные последствия бесконтрольного применения мочегонных препаратов могут оказаться гораздо серьезнее ожидаемого краткосрочного эффекта», — объяснила специалист.

Что делать, если диуретики уже принимаются с целью снижения веса?

Необходимо как можно скорее обратиться к врачу и сообщить, какой препарат используется, в какой дозировке и как долго продолжается его прием. Специалист оценит состояние пациента, определит необходимость обследования, включая проверку функции почек и уровня электролитов в крови, и поможет выбрать дальнейшую тактику.

«При появлении выраженной слабости, обморока, перебоев в работе сердца или значительного уменьшения количества мочи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не следует самостоятельно пытаться компенсировать потерю жидкости и электролитов бесконтрольным приемом других препаратов. Если диуретики были назначены врачом для лечения другого заболевания, изменять дозировку или отменять их без согласования со специалистом также не рекомендуется», — предостерегла эндокринолог.

Важно помнить, что снижение массы тела и лечение ожирения — не одно и то же. Эффективная терапия ожирения направлена не только на уменьшение веса, но и на улучшение состояния здоровья, снижение риска осложнений и поддержание достигнутого результата. Сегодня для этого существуют научно обоснованные методы, включающие коррекцию питания, повышение физической активности, поведенческую поддержку и, при наличии показаний, медикаментозную терапию. Врач-эндокринолог поможет подобрать индивидуальную стратегию лечения с учетом состояния здоровья и особенностей пациента

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