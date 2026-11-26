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Ночное небо над Карелией, США и Канадой озарил яркий метеор — видео

Небосклон над Карелией и частью Северной Америки озарила голубая вспышка от пролетевшего метеора. Об этом сообщает Mash .

0:06 Видео - © Mash

В России свидетелями космического явления оказались жители 5 населенных пунктов Карелии. Метеор видели в Петрозаводске, Вилгах, Сегежах, Кондопогах и Костомукше.

Очевидцы рассказали, что интенсивное свечение наблюдалось примерно 2 секунды. Затем оно плавно сошло на нет.

Кроме того, полет небесного тела попал на видеокамеры в Северной Америке. Его запечатлели на территории американских штатов Мичиган и Огайо, а также в канадской провинции Онтарио.

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