Ночное небо над Карелией, США и Канадой озарил яркий метеор — видео
Небосклон над Карелией и частью Северной Америки озарила голубая вспышка от пролетевшего метеора. Об этом сообщает Mash.
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Видео - © Mash
В России свидетелями космического явления оказались жители 5 населенных пунктов Карелии. Метеор видели в Петрозаводске, Вилгах, Сегежах, Кондопогах и Костомукше.
Очевидцы рассказали, что интенсивное свечение наблюдалось примерно 2 секунды. Затем оно плавно сошло на нет.
Кроме того, полет небесного тела попал на видеокамеры в Северной Америке. Его запечатлели на территории американских штатов Мичиган и Огайо, а также в канадской провинции Онтарио.
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