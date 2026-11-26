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Пожарные потушили открытое горение на складе мебели в Электроуглях

Сотрудники МЧС в 06:23 полностью ликвидировали открытое горение на складе мебельной фабрики в Подмосковье. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в складском помещении в Сафоновском переулке города Электроугли. Там огонь охватил 1,6 тыс. квадратных метров.

Возгорание привело к частичному обрушению конструкций.

Спасателям удалось локализовать очаг и отвести угрозу от соседних построек. К тушению привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники.

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