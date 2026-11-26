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ВС РФ нанесли удары по военным предприятиям в Киеве и сухогрузу

Оборонные заводы в Киеве и сухогруз с грузами военного и двойного назначения в Черном море стали целями ночного удара российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака на промышленные объекты в украинской столице проводилась в темное время суток. Использовались наземные высокоточные комплексы и ударные дроны.

Все намеченные предприятия военно-промышленного комплекса в городе были поражены.

Помимо наземных целей в Киеве, огневое поражение было нанесено морскому транспорту юго-восточнее Одессы. Удар нанесли по грузовому судну, которое задействовалось для доставки на Украину продукции двойного назначения и имущества для нужд армии.

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