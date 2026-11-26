сегодня в 09:21

Мошенники так запугали россиян, что те боятся предложений от банков

Практически половина жителей России предпочитает игнорировать привлекательные банковские акции, опасаясь уловок аферистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Выберу.ру».

Россияне отказываются от заманчивых продуктов. Они начали проявлять заметно больше осторожности при любых контактах с кредитными организациями.

В частности, 38% опрошенных, получив вызывающее сомнения оповещение, самостоятельно заходят в банковское приложение или веб-версию. Там они перепроверяют достоверность сведений.

Еще 25% респондентов в подобных ситуациях предпочитают напрямую связываться со службой поддержки банка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.