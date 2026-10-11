5 тыс жителей Владимирской области остались без света из-за атаки БПЛА

сегодня в 07:28

Дроны атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, 5 тыс. жителей остались без света, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, сведений о пострадавших сейчас нет. Разрушений жилых домов при атаке беспилотников удалось избежать.

«Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме», — отметил губернатор.

Он добавил, что проводится эвакуация жителей из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию глава области держит на личном контроле. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Как предупредил Авдеев, в регионе сохраняется угроза атаки. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

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