403 БПЛА пытались атаковать Москву за ночь

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В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большую часть беспилотников нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах.

Еще 25 дронов уничтожили на подлете к Москве.

Из-за попыток противника атаковать российскую столицу, четыре московских аэропорта вынуждено вводили ограничения на полеты ради безопасности пассажиров. Более 200 рейсов пришлось задержать и полностью отменить.

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