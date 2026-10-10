Свыше 200 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за атаки БПЛА
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В аэропортах Московского региона суммарно задержали и отменили более 200 авиарейсов. Наиболее непростая обстановка сложилась во Внуково, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Там перенесли вылет, либо полностью отменили порядка 120 рейсов.
В Шереметьеве с аналогичными проблемами столкнулись пассажиры около 80 рейсов. В Домодедове зафиксировано порядка 20 сбоев в расписании.
Задержки и отмены рейсов в Московском регионе произошли из-за временного закрытия всех аэропортов столицы на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Ограничения сняли приблизительно к 09:00. После этого терминалы вернулись к штатному приему и отправке воздушных судов.
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