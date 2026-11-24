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В Подмосковье обсудили подготовку к ОГЭ и ЕГЭ 2027 года

Участники совещания в Корпоративном университете развития образования 23 ноября определили технологические задачи по подготовке к экзаменам 2027 года и обсудили организацию итогового сочинения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Совещание «Итоги ГИА-2026. Основные задачи на 2027 год» прошло 23 ноября на базе Корпоративного университета развития образования. В нем участвовали муниципальные специалисты, ответственные за проведение ОГЭ и ЕГЭ, сотрудники министерства образования Московской области, регионального центра обработки информации и «РТК-Иксора».

Участники проанализировали результаты региональных тренировочных мероприятий и определили основные технологические задачи по подготовке к экзаменам.

Особое внимание уделили итоговому сочинению для выпускников 11-х классов — условию допуска к государственной итоговой аттестации. Участники обсудили готовность оборудования, наличие расходных материалов, соблюдение порядка проведения сочинения и объективность оценивания работ.

Работы выпускников будут проверять независимые эксперты. Они и школьные специалисты, ответственные за проведение итогового сочинения, пройдут обучение 24 и 25 ноября.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.