Около 15,6 тыс. субъектов бизнеса Подмосковья заняты в пяти приоритетных направлениях креативной экономики. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Креативный сектор Подмосковья объединяет более 40 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Около 15,6 тыс. из них представляют приоритетные направления. Эти данные Екатерина Зиновьева привела на заседании комиссии совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов.

В регионе выделяют пять приоритетных направлений. Более 9,5 тыс. компаний работают в сфере программного обеспечения, свыше 3 тыс. — в сфере кино, телевидения и создания фильмов. Почти 2,5 тыс. занимаются гастрономией, более 350 — модой и ювелирным делом, около 135 — народными художественными промыслами и ремеслами.

По итогам 2025 года совокупная выручка компаний креативных индустрий Подмосковья превысила 350 млрд рублей.

Для развития сектора в области действуют программы поддержки. Предприниматели могут получить льготный кредит до 5 млн рублей под 7% годовых через областной фонд микрофинансирования или представить товары на ярмарках проекта «100% Подмосковье». Бизнесу также доступны образовательные программы, услуги региональных центров инжиниринга и поддержка предпринимательства на специальных условиях.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.