Госдума одобрила повышение МРОТ до 28 935 руб с 2027 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Госдума приняла закон о его повышении, сообщает газета «Ведомости» .

В текущем году МРОТ составляет 27 093 руб. Благодаря принятому закону показатель вырастет на 6,8%. Документ о повышении МРОТ входит в бюджетный пакет.

При этом правила расчета изменятся. На 2027–2029 гг. приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период его размер будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Такой принцип позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистические данные о медианной зарплате, считают в Госдуме.

Также в 2027 году Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

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