У метро «Волковская» в Петербурге откроют пригородный вокзал до конца 2027 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что новый терминал у «Волковской» начнет работу до конца следующего года, пишет газета «Петербургский дневник» .

Вокзал обеспечит пересадку на метро и наземный транспорт. Пригородные электрички отделят от поездов дальнего следования. Терминал будет принимать поезда московского и волховского направлений.

Строители перекладывают коммуникации, создают путевое хозяйство и возводят три производственных здания. Проект включает здание вокзала, подземный пешеходный тоннель с траволаторами и три платформы с крытыми павильонами и навесами. Специалисты прорабатывают переход к метро без выхода на улицу.

«Безусловно, вокзал будет востребован: сегодня пассажиропоток на железной дороге только возрастает. Важно, что губернатор и правительство города обращают на это внимание и что сроки строительства реалистичные», — отметил председатель комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов.

После открытия высокоскоростной магистрали до Москвы Комитет по транспорту рассматривал запуск тактового движения до Колпино. Сохраняются планы двух полуколец городской электрички: Белоостров — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина-Варшавская. Оба маршрута предусматривают остановку у «Волковской».

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