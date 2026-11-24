59-летняя Елена Воробей поделилась пляжными снимками с отдыха на Мертвом море. Она позировала в бикини вместе с коллегами, сообщает «Царьград» .

Звезда «Аншлага» опубликовала фотографии в запрещенной в России социальной сети. На кадрах артистка и ее компания покрыты лечебной грязью. По словам Воробей, отдыхающие все равно узнавали ее.

«Оживили своим присутствием Мертвое море. Фотосессия точно удалась. Как ни странно, даже в таком виде нас узнавали отдыхающие», — написала юмористка.

Ранее Воробей рассказывала, что похудела почти на 20 килограммов. По ее словам, помог препарат, который врач назначил для лечения сахарного диабета второго типа. Артистка следовала рекомендациям специалиста и внимательно контролировала самочувствие.

Юмористка признавалась, что всю жизнь следила за весом, исключала мучное и сладкое. Однако с возрастом ограничений в питании стало недостаточно.

По вопросам здоровья Воробей нередко советуется с 23-летней дочерью Софией Лебенбаум. Она учится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

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