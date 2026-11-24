На Урале женщина неделю прожила с трупом мужа, которого забила топором

Жительница Магнитогорска забила мужа топором, а затем неделю прожила с его трупом в квартире. О преступлении стало известно после жалоб соседей на невыносимый запах, сообщает Baza .

Жуткое убийство произошло в одном из многоквартирных домов на улице Грязнова. По предварительным данным, все началось с обычной ссоры. 61-летний мужчина выяснял отношения с 60-летней женой и не стеснялся в выражениях, а та в итоге не выдержала.

Сначала женщина ударила мужа по голове чайником с кипятком. Затем она схватила топор и нанесла несколько ударов. После такого мужчина скончался на месте.

Прятать тело жительница Магнитогорска не стала. Она положила труп в угол квартиры и продолжала жить как ни в чем не бывало. Однако спустя неделю соседи начали жаловаться на жуткую вонь и обратились в правоохранительные органы.

СК Челябинской области возбудило уголовное дело об убийстве. Подозреваемую задержали и отправили под арест.

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