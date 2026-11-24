24% мужчин приходили в себя после расставания больше года

Почти четверти мужчин потребовалось больше года на восстановление после разрыва отношений. Такие результаты получил сервис онлайн-знакомств «Мамба», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным опроса, 73% мужчин хотя бы раз тяжело переживали расставание: для 41% особенно болезненным оказался один разрыв, для 32% — несколько. В течение трех месяцев стало легче 28%, в том числе 7% — в первый месяц. Еще 17% понадобилось от четырех месяцев до полугода, а 19% до сих пор приходят в себя.

Первым о разрыве чаще всего узнавал лучший друг (37%), реже — мама (15%). У 5% первый разговор состоялся с психологом, 4% написали чат-боту, а 0,4% рассказали отцу. Делиться переживаниями мешали нежелание нагружать других своими проблемами (27%) и страх показаться слабыми (18%). Для 40% лучшая поддержка — присутствие кого-то рядом.

Справиться с переживаниями мужчинам помогли время (39%), новые знакомства и первые свидания (33%), спорт и работа (по 22%), разговоры с близкими (17%).

Половина тех, кто восстановился, поняла это по желанию снова пойти на свидание. У 20% вернулись нормальный сон и аппетит, 17% перестали заходить на страницу бывшей партнерши. В первый месяц к знакомствам вернулись 23% опрошенных, еще 31% — через 1–3 месяца.

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