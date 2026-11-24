Путин обновил состав Совета по правам человека, исключив из него Сокурова
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Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Это следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Из состава СПЧ глава государства исключил режиссера Александра Сокурова, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева.
Новыми членами совет стали первый вице-президент общероссийской общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига» Анна Данилова, директор, главврач АНО Центральная клиническая больница Святителя Алексия Алексей Заров, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени Н. П. Бочкова» Сергей Куцев и общественный деятель Татьяна Романенко (известна как Тутта Ларсен).
Этот указ вступил в силу с момента опубликования.
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