Путин обновил состав Совета по правам человека, исключив из него Сокурова Общество сегодня в 17:04 Фото - © Сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Это следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.