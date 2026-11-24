Ключевая задача мероприятий — акцентировать внимание жителей на необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь при переходе через проезжую часть. В ходе проведения акции сотрудники общались с пешеходами и делились важной информацией. Всем желающим раздавали памятки, в которых собраны основные правила безопасного поведения на дороге.

Кроме того, участникам раздали световозвращающий браслет или нашивку. Такие аксессуары — простой, но действенный способ стать заметнее для водителей, особенно в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.