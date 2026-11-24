Участники мониторинга птиц в Подмосковье в 2026 году зафиксировали рост численности редких видов и возвращение птиц, которых не встречали в 2025 году. Результаты опубликованы в 17-м выпуске электронного ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Вышел 17-й выпуск электронного ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России». Он посвящен результатам проекта по развитию сети мониторинга численности обычных видов птиц в европейской части России за 2026 год, включая Подмосковье.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Подольске наблюдатели встретили пять луговых коньков против одной птицы годом ранее. В Орехово-Зуевском округе и Домодедове выросло число встреч с черным коршуном, причем в Домодедове — в четыре раза. В Истре заметили фифи, которую не фиксировали в 2025 году.

«В целом можно сказать, что в Подмосковье сохраняются благоприятные условия для гнездования редких и краснокнижных видов», — рассказал Тихон Фирсов.

Наблюдатели также отметили аномальные изменения численности птиц. В некоторых местах количество сизых голубей выросло почти в 10 раз. Местами в разы чаще встречались пеночки, черные стрижи, галки, зяблики и овсянки. Причины этого явления специалистам еще предстоит изучить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.