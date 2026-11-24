Женщины обеспечили 65% трафика на сайты с детскими книгами в Забайкалье

Жительницы Забайкалья обращаются к детской литературе в интернете активнее мужчин: на них приходится почти две трети трафика, сообщает «Царьград» .

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные об активности абонентов. На мам, сестер и бабушек приходится 65% трафика на сайты с детской литературой, на пап — 35%. Жители края чаще всего открывают известные сказки, стихи Чуковского, Маршака и Барто, а также аудиоверсии классических детских произведений.

Лидируют по активности пользователи 35–44 лет: они обеспечивают 43% трафика. На группы 25–34 и 45–54 лет приходится по 20%, еще 8% — на старших братьев и сестер.

В мае женщины посещали сайты с детскими стихами на 27% активнее среднемесячного уровня, мужчины — на 9%. В августе трафик мужчин превышал среднемесячный показатель на 27%, женщин — на 9%.

По популярности детских книг Забайкальский край занимает пятое место среди регионов Дальнего Востока. Директор МегаФона в крае Мария Крылова отметила, что жители все чаще выбирают цифровой формат для семейного чтения. В сервисе «МегаФон Книги» доступны сказки, произведения школьной программы и аудиокниги.

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