Более 40 работ члена Союза художников России Владиславы Холево представили в минувшую пятницу в Мытищинском историко-художественном музее. Это произведения, исполненные в технике гравюры и офорта, на самые разные темы. Среди них — городские пейзажи, индустриальный натюрморт, ботанические иллюстрации, морской колорит, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Это первая персональная выставка Владиславы. Высказав благодарность за возможность представить широкой публике свои работы, она пояснила, что хотела бы рассказать людям о том, что такое печатная графика, как это делается и почему она выбрала ее своей основной деятельностью.

«Владислава Сергеевна является признанным мастером, чьи работы в техниках гравюры и офорта покоряют своей глубиной и мастерством», — отметила директор музея Мария Клычникова.

Пришедшие на открытие выставки посетители с искренним интересом познакомились с автором произведений и удивительным миром печатной графики. Владислава рассказала о своем творческом пути и проектах, показала инструменты, которыми пользуется, поделилась секретами мастерства.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Это была первая встреча в рамках выставки, которая будет работать по 17 января 2027 года. В планах — еще несколько авторских экскурсий.

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