Foreign Affairs: Киеву придется пойти на уступки для завершения конфликта
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Украине и ее союзникам придется согласиться на существенные уступки ради завершения конфликта с Россией. Такой вывод сделало издание Foreign Affairs, сообщает «Царьград».
Foreign Affairs называет переговоры единственным выходом для Украины. По оценке издания, диалог не продвинется, если его направят исключительно против Москвы.
Автор публикации предлагает Киеву отказаться от планов вступления в НАТО и постоянного военного присутствия альянса в стране, а также уступить территории России.
По прогнозу обозревателя, отказ от этих условий приведет к давлению Вашингтона. США могут прекратить предоставлять критически важные услуги и боеприпасы, в том числе спутниковую связь Starlink и Starshield и зенитные ракетные системы Patriot.
Ранее Владимир Путин заявил, что Владимиру Зеленскому неуместно говорить о территориальных потерях: президент России назвал эти земли историческими территориями страны, жители которых проголосовали за воссоединение.
В 2024 году МИД России назвал условия завершения конфликта: вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. Москва заявляла о заинтересованности в долгосрочном урегулировании.
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