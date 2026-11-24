Украине и ее союзникам придется согласиться на существенные уступки ради завершения конфликта с Россией. Такой вывод сделало издание Foreign Affairs, сообщает «Царьград» .

Foreign Affairs называет переговоры единственным выходом для Украины. По оценке издания, диалог не продвинется, если его направят исключительно против Москвы.

Автор публикации предлагает Киеву отказаться от планов вступления в НАТО и постоянного военного присутствия альянса в стране, а также уступить территории России.

По прогнозу обозревателя, отказ от этих условий приведет к давлению Вашингтона. США могут прекратить предоставлять критически важные услуги и боеприпасы, в том числе спутниковую связь Starlink и Starshield и зенитные ракетные системы Patriot.

Ранее Владимир Путин заявил, что Владимиру Зеленскому неуместно говорить о территориальных потерях: президент России назвал эти земли историческими территориями страны, жители которых проголосовали за воссоединение.

В 2024 году МИД России назвал условия завершения конфликта: вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. Москва заявляла о заинтересованности в долгосрочном урегулировании.

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