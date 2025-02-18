сегодня в 10:39

Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии стартовали переговоры российской и американской делегаций, сообщает РИА Новости .

Они проходят в Эр-Рияде, одном из дворцов королевской семьи — Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.

На переговорах планируется обсудить восстановление всего комплекса отношений двух стран. Стороны также намерены договориться о том, как начинать переговоры по Украине.

На переговоры в Эр-Рияд ранее прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков. Ушаков рассказал, что к представителям из России для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В делегацию США включены госсекретарь Марко Рубио, советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.