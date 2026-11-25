Рабочие зарплаты взлетели на 65% за три года: кому теперь предлагают 140 тысяч

Среднее зарплатное предложение для рабочих и линейных специалистов в России в сентябре–октябре 2026 года составило 96 585 рублей в месяц — на 65% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Число вакансий в этой категории за три года выросло на 57%. Об этом РИАМО сообщили в «Авито Работе».

Быстрее всех рос доход обрубщиков — специалистов по обработке металла и удалению дефектов: плюс 133%, до 118 625 рублей в месяц. На втором месте ремонтники, обслуживающие производственное оборудование, — плюс 128%, до 140 329 рублей. Замыкают тройку техники, отвечающие за настройку и работу приборов, — плюс 125%, до 122 557 рублей. В топ-5 также сортировщики (120 тыс.) и инженеры ПТО (112 769 рублей).

Причина — нехватка квалифицированных рабочих на фоне масштабных производственных и инфраструктурных проектов. В стране реализуются нацпроекты по новым материалам, автоматизации, атомной энергетике, инфраструктуре и продовольственной безопасности. Строятся и модернизируются предприятия, прокладываются дороги, обновляются коммуникации — все это создает устойчивый спрос, а конкуренция за кадры толкает зарплаты вверх.

Сильнее всего зарплаты рабочих выросли в Кировской области (+119%), Бурятии (+118%) и Омской области (+117%).

«Долгое время спрос на высшее образование и офисные профессии рос быстрее, чем на рабочие специальности, и сейчас рынок постепенно выравнивает этот баланс», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, доля рабочих и линейных вакансий на платформе выросла с 67% до 89%, а работодатели готовы конкурировать за квалифицированные кадры.

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