В Бронницах коммунальщики вышли на расчистку снега в четыре утра

Сильный снегопад обрушился на Бронницы в ночь на 25 ноября. Чтобы избежать утренних пробок, сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» начали уборку в 4:00.

В ночную смену заступила одна бригада: три дорожные машины, два трактора и погрузчик. Техника прошла по ключевым городским артериям — улицам Советской, Пущина и Москворецкой, Каширскому переулку, микрорайону Марьинский, а также по участку Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Параллельно дорожники обрабатывали полотно противогололедными материалами.

Мастер дорожных работ Павел Пилюшенко отметил, что такой график не мешает движению и обеспечивает высокую производительность. Главная цель — к началу дня пустить автобусы и дать людям возможность вовремя добраться до работы.

С 6:00 к уборке подключаются другие городские службы. В первую очередь расчистят подъезды к больнице, детским садам и школам, остановки общественного транспорта, а также дворы и парковки многоквартирных домов, центральные площади и парки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.