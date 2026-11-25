У собак язык тела куда сложнее, чем нам кажется на первый взгляд. Одна из проблемных зон в кинологии — сигналы примирения, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, некоторые знаки, которые подает питомец, хозяин не замечает, пока на них не укажет специалист.

«Понимать сигналы примирения очень важно. С их помощью собака может сообщить многое: что ей некомфортно, страшно. Если не научиться замечать их самостоятельно и не обучить этому домочадцев, вы можете спровоцировать защитную агрессию со стороны питомца, приучить его со временем к постоянной боевой готовности», — предупредил Голубев.

Почему люди не замечают сигналы примирения

Собачье «нет» часто скрывается в долях секунды. Иногда это еле уловимые сигналы, которые вдобавок еще и путают с другими проявлениями характера — упрямством, чувством вины и т. п. Хотя последнее питомцам в принципе не присуще.

Плохую роль часто играет антропоморфизм — человек ждет от животных реакций, которые хоть как-то напоминают собственные. При этом их язык тела совсем иной.

Скрытые сигналы стресса: «китовый глаз», зевота и облизывание

Самый известный термин среди сигналов примирения — «китовый глаз». Это когда собака отводит взгляд таким образом, что очень хорошо виден белок. С помощью такого взгляда питомец говорит: «Мне страшно, я не хочу конфликтовать».

Отворот головы, сжимание всего тела, прижимание ушей — так собаки не выказывают вину. На деле это тоже примирительная поза, чтобы не участвовать в ссоре.

Среди наиболее незаметных примирительных сигналов — облизывание носа (при этом собака до этого не ела) и зевота. Так питомец пытается сбросить напряжение.

Миф о «собачьей улыбке»: почему оскал означает подчинение

Существует такое понятие, как собачья «улыбка». Это оскал, обычно с узкими глазами, прижатыми ушами. Хозяин часто думает, что питомец улыбается ему, как человек.

На самом деле такая «улыбка» — признак полного подчинения. Собака показывает, что она полностью послушна и просит не ругать ее.

3 главные ошибки хозяев: как не спровоцировать агрессию собаки

Первая ошибка — ругать собаку за то, что было совершено уже несколько минут назад или тем более несколько часов назад. Отчитывание имеет смысл только в моменте: питомец что-то совершил — сразу услышал «Нельзя». В противном случае он не понимает, за что его ругают, и просто пытается примириться на всякий случай.

Вторая ошибка — слишком грозное нависание, долгое отчитывание, особенно когда собака находится в состоянии замирания и замедления. Так питомец занимает выжидательную позицию. Он находится в состоянии угрозы, но пока что еще терпит. Если человек перегнет палку, то пес может начать защищаться.

Третья ошибка — игнорировать защитные сигналы. Если собака почувствует угрозу, она может сделать предупреждение: показать зубы, замереть, приподнять губу, сморщить нос, тихо зарычать. Следующий шаг — уже защита. Нужно вовремя остановиться.

Собака редко кусает без предупреждения. Обычно до этого она пытается избежать конфликта, затем предупреждает. Если хозяин научится видеть «сигналы примирения», то сможет избежать 90% конфликтов и укрепить доверие с питомцем.

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