Длительные новогодние каникулы временно сократят контакты между школьниками и тем самым помогут сдержать распространение гриппа и других респираторных инфекций в России. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, в стране 17 млн детей, и на каникулах все они будут разобщены, что даст временный эффект.

«Но зато, когда они снова соберутся, тогда начнется подъем», — отметил Онищенко.

Ранее Онищенко сообщил, когда ждать подъем заболеваемости гриппом.

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