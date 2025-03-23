Встреча делегаций США и Украины началась в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аварии начались переговоры между американской и украинской делегациями. В понедельник представители США встретятся с делегацией из России.

«Мы выполняем поручение президента Украины по приближению справедливого мира и укреплению безопасности», — написал министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети X.

Украинский министр добавил, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить защиту энергетических объектов и критической инфраструктуры, а также «ряд сложных технических вопросов».

Ранее издания The New York Times и Reuters писали, что встречи представителей США с делегациями РФ и Украины будут сосредоточены на проработке деталей по прекращению огня по энергетическим объектам на 30 дней. Еще стороны обсудят безопасность судоходства в акватории Черного моря.