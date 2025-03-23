NYT: переговоры Украины и США в Саудовской Аравии начнутся вечером 23 марта

Поздним вечером 23 марта стартуют переговоры американской и украинской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые будут предварять встречу команд РФ и США 24 марта, сообщает РБК .

Как пишут The New York Times и Reuters, данные встречи представителей стран будут сосредоточены на проработке деталей по прекращению огня по энергетическим объектам на 30 дней, на это Москва и Киев согласились после телефонных разговоров лидеров государств с президентом США Дональдом Трампом в марте. Еще обсудят безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Анонимный украинский чиновник сказал NYT, что представители страны могут еще раз встретиться с делегацией Штатов после ее переговоров с РФ в зависимости от прогресса беседы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс не стала называть имена участников делегации на переговорах в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.