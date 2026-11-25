В Раменском круглосуточно борются с последствиями снегопада. По данным на 4:00, дороги почистили уже трижды.

Как сообщил Андрей Губарев, дорожный мастер «Мосавтодора», только в его бригаде сегодня ночью на маршрут вышли 9 комбинированных дорожных машин — они расчищают дороги и обрабатывают полотно пескосмесью без химии. Водители трудятся сутками, делая лишь перерывы на отдых.

С утра к работе подключаются тракторы с щетками и 38 дорожных рабочих. Общая протяженность обслуживаемых «Мосавтодором» дорог в Раменском округе — 330 км 285 м.

В первую очередь обрабатывают дороги первого и второго класса: Раменское — Жуковский, Егорьевское шоссе, участок трассы М‑5 «Урал» и другие. Работу ведут циклами, чтобы к примерно к 6:00 основные магистрали были готовы к интенсивному движению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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