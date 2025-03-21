В США отказались называть участников своей делегации на переговорах в Эр-Рияде

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс не стала раскрывать имена участников американской делегации на предстоящих переговорах в Эр-Рияде по урегулированию украинского кризиса, сообщает РИА Новости .

По словам женщины, она не собирается называть состав переговорщиков. Брюс не раскрыла конкретных имен.

При этом она уточнила, что в переговорах в Эр-Рияде примут участие «высокопоставленные чиновники, не директора». Брюс отметила, что считает неуместным раскрывать конкретные имена.

Очередные российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Стороны обсудят реализацию частичного прекращения огня в украинском конфликте.

Между тем США заявили, что хотят провести 24 марта в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева.